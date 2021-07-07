- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشف التحالف الدولي في سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد التي توجد فيها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية.
وقال العقيد مارتن واين في بيان صحفي: التقرير الأولي يشير إلى أن قاعدة عين الأسد تعرضت في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، لقصف بـ 14 صاروخاً.
وأضاف: سقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها، وتم تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة.
وأردف "واين": في هذا الوقت، تشير التقارير الأولية إلى ثلاث إصابات طفيفة".
وأشارت "روسيا اليوم" إلى تعرّض قاعدة عين الأسد التي توجد فيها قوات أمريكية، في وقت سابق، إلى هجوم صاروخي كبير.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 02:20 PM
سقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها.. قبل تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوةالتحالف الدولي: 14 صاروخاً و3 إصابات حصيلة قصف قاعدة عين الأسد بالعراق
كشف التحالف الدولي في سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد التي توجد فيها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية.
وقال العقيد مارتن واين في بيان صحفي: التقرير الأولي يشير إلى أن قاعدة عين الأسد تعرضت في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، لقصف بـ 14 صاروخاً.
وأضاف: سقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها، وتم تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة.
وأردف "واين": في هذا الوقت، تشير التقارير الأولية إلى ثلاث إصابات طفيفة".
وأشارت "روسيا اليوم" إلى تعرّض قاعدة عين الأسد التي توجد فيها قوات أمريكية، في وقت سابق، إلى هجوم صاروخي كبير.
، التحالف الدولي: 14 صاروخاً و3 إصابات حصيلة قصف قاعدة عين الأسد بالعراق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي: 14 صاروخاً و3 إصابات حصيلة قصف قاعدة عين الأسد بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.