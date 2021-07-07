شكرا لمتابعة خبر عن عضو بـ «الشورى»‏ تطالب بتقديم حلول جذرية لتصريف مياه الامطار والسيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، الوزارة بتقديم حلول جذرية لتصريف مياه الامطار والسيول، وترتيب الأولويات عند تنفيذ مبادرات الطرق الحضرية، والبدء بالطرق التي تكثر فيها الحوداث.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سامية بخاري على ضرورة معالجة أسباب تكرار العمالة الوافدة لذات المخالفة، وتكثيف جهودها لإزالة بؤر حمى الضنك.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.