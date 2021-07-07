شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب إضافة رياض الأطفال كمرحلة أساسية للتقويم المدرسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/ 1442هـ .طط

واقترحت عضو الشورى الاميرة الجوهرة آل سعود إضافة مرحلة رياض الأطفال كمرحلة أساسية يستهدفها التقويم المدرسي لمدارس رياض الأطفال.

وأشارت إلى أنه لابد من وجود منهجية واضحة في رياض الأطفال وأيضا اعداد الدراسات التقويمية حول مدارس الدمج وفاعليتها من خلال تحليل نتائج الاختبارات الوطنية.

وتساءلت عضو الشورى عالية الدهلوي عن مدى العلاقة التي تربط الإطار الوطني للمؤهلات التي تُعد مهمة الهيئة والتصنيف السعودي الموحد للمستويات الذي أعدته وزارة التعليم كونها تهدف في النهاية لنفس الغاية وهو تحديد مستويات المؤهلات.