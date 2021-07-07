شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: ارتفاع درجات الحرارة في 7 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تشهد أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان أمطارًا من خفيفة لمتوسطة مع حبات برد.

وأشار الحصيني إلى أن الأمطار الخفيفة ستمتد إلى الربع الخالي وعمان واليمن وجنوب الأمارات.

وذكر الحصيني أنّه يتوقع غدًا الخميس ارتفاع في درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية في بعض المناطق موضحًا أن المناطق هي "الشرقية والرياض والقصيم والمدينة وحائل والشمالية والجوف".