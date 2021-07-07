شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» توافق على تخصيص تاريخ 31 يوليو لذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافقت وزارة التجارة، على مبادرة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، في تخصيص تاريخ 31 يوليو من كل عام لتقديم الخصومات والعروض لذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك بهدف رفع مستوى خدماتهم ومتطلباتهم، ودون فقدان التاجر رصيد التخفيضات السنوي، فيما تشكل نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة 7.1% من إجمالي سكان المملكة.

وتعد إحصاءات ذوي الإعاقة بالمملكة: الإعاقات السمعية 289.355، فرط الحركة وتشتت الانتباه: 30.155، والإعاقات الحركية: 833.136، بينما اضطراب طيف التوحد: 53.282، ومتلازمة داون: 19.428، أما الإعاقات البصرية: 811.610.