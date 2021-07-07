شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في سيدني تنوه بتمديد فرض الإغلاق لمدة أسبوع إضافي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت قنصلية المملكة في سيدني، أن السلطات المحلية في أستراليا أعلنت اليوم الأربعاء بتاريخ 07/07/2021 م عن تمديد فرض الإغلاق لمدة أسبوع إضافي حتى نهاية يوم الجمعة بتاريخ 16/07/2021 م.

وأكدت القنصلية أن ذلك حرصًا منها على سلامة المواطنين، مطالبة الجميع بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية.

وأوضحت أن ذلك عبر موقع وزارة الصحة في ولاية سيدني: www.nsw.gov.au/covid-19 ، وفي الحالات الطارئة يمكن التواصل مع القنصلية من خلال الوسائل التالية:

هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين: 0473999119

البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين: [email protected]