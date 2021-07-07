شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن ينجح في الاستزراع السمكي بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

نجح المهندس الزراعي مازن القعير بجهود ذاتية في الاستزراع السمكي بمنطقة تبوك؛ قائلًا أن الفكرة جاءت تلبية لرغبة أحد أبنائه الذي كان يرغب في تربية الأسماك.

وقال مازن القعير: "استجبت له جبر خاطر وسويت له حوض سمك لا يتجاوز اثنين متر في اثنين متر وبعدها بدأت زريعة السمك في التكاثر وكانت البداية"، لافتًا إلى أنه بدأ بالأحواض الإسمنتية، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأضاف أنه عمل على الاطلاع والبحث وأخذ النصائح من زملائه الذين لديهم معلومات حول الأمر، موضحًا أن أسماك البلطي من الأسماك التي تتعايش في المياه العذبة وكذلك المياه التي بها نسبة ملوحة كما أنها تقاوم الأمراض، مضيفًا أن بدايته كانت بدائية حتى استخدم الأكسجين وعمل توصيلات للأحواض الإسمنتية وتوفير الأكسجين والتغذية الصحيحة للأسماك؛ حيث بدأوا بـ20 سمكة والآن حوالي نصف مليون سمكة.