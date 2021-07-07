شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن فضل عشر ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، توجيهًا بشأن خطبة الجمعة القادمة.

ووجه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كافّة الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 29 /11 / 1442هـ للحديث عن فضل عشر ذي الحجة والعمل الصالح فيها.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى حث الناس على اغتنامها بالعمل الصالح لما ورد في فضلها وفضل العمل فيها من أدلة في الكتاب والسنة.