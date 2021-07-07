الأرصاد: طقس شديد الحرارة على 4 مناطق.. والعظمى 50° بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أجواءً شديدة ‎الحرارة على 4 مناطق اعتبارًا من يوم ‎غدٍ الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنّ درجات الحرارة العظمى في المنطقة ‎الشرقية ستتراوح ما بين ٤٨-٥٠ °م.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بينما تكون درجات الحرارة ما بين ٤٥-٤٨ °م على أجزاء من مناطق الرياض ‎والحدود الشمالية والمدينة المنورة)».

وقال: المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم: سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الباحة، مكة المكرمة، نجران، عسير، جيزان) فيما يكون الطقس حارًّا ومستقرَّا على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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