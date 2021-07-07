«حساب المواطن»: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ44 في الحسابات

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن أنه متبقي 4 أيام على إيداع الدفعة الـ44 للمستفيدين من البرنامج.

وقال الحساب الرسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «4 أيام على إيداع الدفعة الـ44 من برنامج حساب المواطن».

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن الإثنين الماضي، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ44 (شهر يوليو 2021م) يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو الجاري.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والأربعين يوم الأحد بتاريخ 11 يوليو.

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