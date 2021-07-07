«المرور»: 5 ضوابط للالتفاف يمينًا عند الإشارة الحمراء

الرياض - محمد عبدالله - جدّدت الإدارة العامة للمرور السعودي التذكير بضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكدة أنه إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعد قطع إشارة.

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين قال فيه: «السلام عليكم ممكن استفسار كنت في المسار الأوسط بعدين لفيت يمين علمًا أن اللف اليمين ما يوجد مثلث لكن موجود كاميرا ما هي نوع المخالفة.. قطع إشارة أم تجاوز مسارات؟».

ونشر المرور عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إنفوجرافًا بعنوان (ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء) جاء به ما يلي:

يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعد قطع إشارة.

يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.

إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعد قطع إشارة.

وفي وقت سابق حذر المرور السعودي من الوقوف الخاطئ للمركبات لما له من آثار سلبية وعواقب وخيمة، قائلًا: «إن الوقوف الخاطئ يتسبب في تعطيل الآخرين وعرقلة حركة السير».

وأشار إلى أن الوقوف الخاطئ غير آمن للمركبة ومخالف لأنظمة المرور، لافتًا إلى أنه السبب في الازدحامات المرورية وهدر وقت الآخرين.

اقرأ أيضًا:

المرور السعودي يحذِّر من الوقوف الخاطئ

«المرور» يجدد تذكير قائدي المركبات والمارة: المسافة الآمنة ضرورة