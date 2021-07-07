حوراء البيّات: المناعة المجتمعية تتحقق بتطعيم 70% من قاطني السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيّات أن المناعة المجتمعية لن تحدث إلا بتلقيح من 70% إلى 80% من سكان المملكة، مشيرة إلى أن جميع المنومين حالياً في العناية المركزة لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

وأضافت أن الدراسات العالمية أكدت أن 99% ممن تلقوا اللقاح لم يدخلوا العناية الحرجة، كما أن التحصين يقي من الوفاة أيضاً، مبينةً أن البدء في تلقيح الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة سوف يُخفّض من نسب الإصابة بالفيروس بشكل ملحوظ.

كما أوضحت البيات في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن منحنى الإصابات بكورونا في المملكة مستقر، وما زال في حالة انخفاض مقارنة بالسنة الماضية في شهري يونيو ويوليو من عام 2020، مشيرة إلى أن الحالات كانت مرتفعة جداً وبلغت ذروتها.

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