وزارة «الموارد البشرية»: تغيير أجر العامل يشترط موافقة كتابية منه

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تغيير أجر العامل يجب أن يكون بموافقته الكتابية والرضائية، وذلك بعد شكوى أحد المستفيدين إثر تخفيض راتبه من قبل إحدى المنشآت.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «تغيير اجر العامل يجب أن تكون بموافقته الكتابية والرضائية وفي حال تم إنهاء العقد لسبب غير مشروع يمكنك تقديم دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عبر الرابط التالي.. اضغط هنا».

استعراض وتحديث بيانات العامل

وأضاف: «تم إطلاق خدمة (إستعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ولمزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة يرجى الإطلاع على الرابط التالي.. اضغط هنا».

حسم اجر العامل لسبب غير نظامي يعتبر مخالفة

وعن الخصم من أجر العمال، أوضح: «حسم اجر العامل لسبب غير نظامي يعد مخالفة بإمكانك رفع بلاغك عبر تطبيق معاً للرصد، على الرابط التالي.. اضغط هنا للابستور، وهنا للاندرويد».

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