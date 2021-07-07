شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن مصنع «ساميف» للصناعات المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - القيادة تدعم القطاع الصناعي لرفع مساهمته في الناتج المحلي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي في المملكة والمبادرات الكبيرة والمتعددة التي تقدمها الدولة "ايدها الله" لدعم هذا القطاع وتطويره ورفع مساهمته في الناتج المحلي بالإضافة لتهيئة المدن الصناعية وتوفير البنية التحتية المناسبة لإنجاح هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مصنع (ساميف) للصناعات المعدنية والذي شيد في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة (60600) متر مربع.

وأوضح سعد العيسى أن المصنع يعتبر أحد مشاريع شركة إمكان القابضة والذي يقام في المنطقة الشرقية ويعمل فيه (600) موظف وموظفة نسبة كبيرة منهم من أبناء وبنات الوطن وسينتج المصنع العديد من الهياكل المعدنية للمباني والابراج والجسور وكذلك صناعة الصهاريج والخزانات والعديد من المنتجات النوعية الأخرى التي ستوفر منتجات نوعية لقطاعات متعددة لشركة النفط والغاز وشركات البتروكيماويات وقطاع الطاقة والمياه وقطاع التعدين.

كما رفع العيسى شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعاية حفل التدشين ودعمه الدائم للمشاريع التي تخدم الوطن وابناءه.