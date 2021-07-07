شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» 1538 زيارة للسجون ودور التوقيف في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة حقوق الإنسان عن تنفيذها 1538 زيارة للسجون ودور التوقيف ودور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات في كافة مناطق المملكة خلال العام 2020م، بهدف التأكد من أوضاع نزلائها وتقييم مستوى تمتعهم بحقوقهم المكفولة لهم نظاما.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الزيارات إلى التحقق من مشروعية السجن أو التوقيف، وحصول النزلاء على حقوقهم ومن بينها الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتدريب وخدمات الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم، والتواصل مع ذويهم والإستفادة من خدمات التوكيل والتوثيق وغيرها، وكذلك الوقوف على أماكن التوقيف وبقية المرافق ومعالجة أي تحديات في هذا الخصوص.

وأوضحت الهيئة بأنها افتتحت بالتعاون مع وزارة الداخلية مكتبين دائمين لمباشرة أعمالها في سجن الملز وتوقيف إدارة الإبعاد بمدينة الرياض، لمتابعة أوضاع النزلاء وتلقي شكاواهم مباشرة.