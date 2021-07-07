أمير تبوك يستقبل مهندساً أنشأ مشروع استزراع سمكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه في الإمارة اليوم، المهندس مازن بن عبد الرحمن القعير، الذي أنشأ مزرعة للاستزراع السمكي بمدينة تبوك، والاستفادة من مياه الأسماك فيها لري المحاصيل الزراعية الأخرى، والاستغناء عن الأسمدة الكيميائية .

شرح موجز:

وقدّم المهندس القعير شرحاً موجزاً عن تجربته الشخصية في هذا المجال.

واثنى سموه على جهوده، متمنياً له التوفيق والنجاح، مؤكداً أنه أنموذج مثالي .

ونوّه بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – ودعمها غير المحدود للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات.

من جانبه عبر المهندس القعير عن امتنانه لسموه على توجيهاته وتشجيعه له، مؤكداً أنه ماضٍ فيما بدأه من مشروع بفضل الله ثم بدعم سموه، الذي لايدخر جهداً في تشجيع أبناء وبنات المنطقة والوقوف بجانبهم .

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