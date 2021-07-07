طريقة تحضير منقوع الخس وفائدته للأرق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان طريقة استخدام منقوع الخس لمعالجة الأرق.

وأوضح العثمان خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج “اليوم”، أنه لا يوجد دراسة أكيدة تثبت فعالية منقوع الخس في علاج الأرق، ولكني دائماً ما أنصح به؛ لأنه شيء طبيعي وخالٍ من الكيماويات والسموم حتى لو تناولها الفرد بكمية كبيرة لا يوجد بها أضرار.

تحضير منقوع الخس:

وبالنسبة إلى طريقة تحضير منقوع الخس، قال: يتم إحضار الخس الأمريكي وتقطيعه لقطع صغيرة ثم يوضع عليه ماء مغلي ويترك لمدة 5 دقائق، مع إمكانية إضافة النعناع أو البابونج والبقدونس وعصير التفاح الطازج معه، موضحًا أن تلك الإضافات لا تؤثر على فعالية المشروب.

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