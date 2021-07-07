اتحاد الغرف السعودية يخصص يومًا سنوياً لتخفيضات ذوي الإعاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

حث اتحاد الغرف السعودية كافة أصحاب المنشآت التجارية بالمملكة بمختلف أنشطتهم للمشاركة في مبادرة تستهدف تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك تعزيزاً لدور القطاع الخاص في خدمة هذه الفئة الغالية من المجتمع وتأكيداً على المسؤولية الاجتماعية للقطاع.

13 يوليو:

وانطلقت هذه المبادرة بمقترح تقدمت به هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وزارة التجارة يتضمن الدعوة إلى تخصيص تاريخ 31 يوليو من كل عام لتقديم الخصومات والعروض والتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة دون فقدان التاجر رصيد التخفيضات السنوي.

التجارة توافق:

من جهتها وافقت وزارة التجارة على مقترح الهيئة والذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمتطلبات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعت منشآت القطاع الخاص للتفاعل مع هذه المبادرة.

وكان اتحاد الغرف السعودية قد تلقى خطاباً بهذا الشأن من وزارة التجارة عطفاً على خطاب بعثت به هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للوزارة، ليقوم بدوره بالتعميم على الغرف التجارية والصناعية لتعمم على منتسبيها من أصحاب الأعمال.

وتدعم هذه المبادرة الهامة جهود الجهات ذات الصلة في خدمة نحو (1.445.723) مليون شخص من ذوي الإعاقة بالمملكة يمثلون 7.1% من عدد السكان.

الجديد بالذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة حكومية تأسست في العام 2018م تهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز دورهم في المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة لهم.



شارك الخبر