توقعات بارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد في 7 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن ترتفع درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الخميس في 7 مناطق.

ارتفاع درجات الحرارة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، إن الحرارة سترتفع من 3 إلى 4 درجات مئوية، بدءاً من الغد، على مناطق: الشرقية، والرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.

وتابع أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وتساقط لحبات البرد، اليوم الأربعاء على أجزاء من مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، وتمتد إلى الربع الخالي، وجنوب الإمارات، وسلطنة عمان، واليمن.

طقس حار:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الباحة، مكة المكرمة، نجران، عسير، جيزان) فيما يكون الطقس حاراً ومستقراً على باقي مناطق المملكة.



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