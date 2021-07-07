، "درل كورب الصحراء" بالمملكة تزور مستشفى المويه العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتفعيل التعاون بين القطاعات الحكومية والشراكة المجتمعية

استقبل مدير مستشفى المويه العام الأخصائي عبدالله حديجان السميري؛ صباح أمس، شركة درل كورب الصحراء المتخصصة في أعمال التنقيب، ممثلة بمدير الشركة في المملكة المهندس عبدالرحمن عبدالرحمن، ومدير الصحة والسلامة والبيئة والدعم اللوجستي سيد محمد الطالب.

وكانت الزيارة تهدف إلى التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية وتفعيل دور الشراكة المجتمعية، حيث كانت ولا تزال توجيهات مدير الشؤون الصحية بصحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، دائماً تصب في تدعيم وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين مرافد الشؤون الصحية وباقي قطاعات وإدارات وشركات المحافظة.