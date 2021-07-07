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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، المهندس مازن بن عبدالرحمن القعير، الذي نجح بجهوده الذاتية في إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بمدينة تبوك، والاستفادة من مياه الأسماك فيها لري المحاصيل الزراعية الأخرى، والاستغناء عن الأسمدة الكيميائية.
وفي مستهل اللقاء رحّب الأمير بالمهندس "القعير" الذي قدّم له شرحًا موجزًا عن تجربته الشخصية في هذا المجال؛ مثنيًا على جهوده، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح؛ مؤكدًا أنه نموذج مثالي وفخر للوطن.
ونوه بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها غير المحدود للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات.
من جانبه، عبّر المهندس مازن القعير، عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك وسماع توجيهاته وتشجيعه له؛ مبينًا أنه ماضِ فيما بدأه من مشروع بفضل الله ثم بدعمه الذي لا يدخر جهدًا في تشجيع أبناء وبنات المنطقة والوقوف بجانبهم دائمًا.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 12:42 PM
استفاد من مياه الأسماك لري المحاصيل الزراعية والاستغناء عن الأسمدة الكيميائيةأمير تبوك يستقبل "القعير" صاحب الجهود الذاتية في إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بتبوك
استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، المهندس مازن بن عبدالرحمن القعير، الذي نجح بجهوده الذاتية في إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بمدينة تبوك، والاستفادة من مياه الأسماك فيها لري المحاصيل الزراعية الأخرى، والاستغناء عن الأسمدة الكيميائية.
وفي مستهل اللقاء رحّب الأمير بالمهندس "القعير" الذي قدّم له شرحًا موجزًا عن تجربته الشخصية في هذا المجال؛ مثنيًا على جهوده، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح؛ مؤكدًا أنه نموذج مثالي وفخر للوطن.
ونوه بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها غير المحدود للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات.
من جانبه، عبّر المهندس مازن القعير، عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك وسماع توجيهاته وتشجيعه له؛ مبينًا أنه ماضِ فيما بدأه من مشروع بفضل الله ثم بدعمه الذي لا يدخر جهدًا في تشجيع أبناء وبنات المنطقة والوقوف بجانبهم دائمًا.
، أمير تبوك يستقبل "القعير" صاحب الجهود الذاتية في إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
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