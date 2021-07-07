شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب «العدل» بالتوسع في مجال «الترافع عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الإسراع في إنجاز الاتفاقيات التي ما زالت قيد الدراسة

-المجلس يطالب "الأمر بالمعروف" بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة

‏أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأوضح القرار أنه على وزارة العدل التوسع في مجال الترافع (عن بعد) في كافة قضايا السجناء في عموم القضايا ، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، وعلى وزارة العدل الإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة.

وطالب الشورى بتقييم منجز وزارة العدل في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات .

‏كما اصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

‏وأضح القرار أنه على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب ويتفق مع رؤية المملكة 2030، كما أنه على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضع خطة زمنية لامتلاك مقراتها وفروعها في مناطق المملكة كافة .