اجتماع تنسيقي لمناقشة استعدادات المسجد الحرام في موسم الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

يعقد المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام اليوم الأربعاء اجتماعاً بمشاركة الجهات الصحية والأمنية.

تعاون وتنسيق:

ويناقش الاجتماع العديد من جوانب التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لضمان سير العمل بأعلى كفاءة ممكنة، إلى جانب مناقشة الوضع الصحي العام والتجهيزات المتخذة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج 1442هـ، وذلك في ظروف استثنائية خلال جائحة فايروس كورونا “كوفيد19”.

تطوير العمل:

كما يناقش هذا الاجتماع مجال تطوير العمل بين تلك الجهات المشاركة والصلاحيات الممنوحة لها في سبيل مرونة سير العمل والتعامل مع جميع الظروف الاستثنائية في ظل الجائحة.

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