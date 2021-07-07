الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

تخصيص خطبة الجمعة عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الخطباء كافة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 29 /11 / 1442هـ للحديث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة والعمل الصالح فيها.

فضل تلك الأيام:

وتضمن توجيه الوزير حث الخطباء على تشجيع الناس على اغتنام هذه الأيام بالعمل الصالح؛ لما ورد في فضلها وفضل العمل فيها من أدلة في الكتاب والسنة.

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