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شكرا لقرائتكم تخصيص خطبة الجمعة عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07
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تخصيص خطبة الجمعة عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
لما ورد في فضلها من أدلة بالكتاب والسنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الخطباء كافة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة 29 /11 / 1442هـ للحديث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة والعمل الصالح فيها.
فضل تلك الأيام:
وتضمن توجيه الوزير حث الخطباء على تشجيع الناس على اغتنام هذه الأيام بالعمل الصالح؛ لما ورد في فضلها وفضل العمل فيها من أدلة في الكتاب والسنة.
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