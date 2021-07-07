4 خطوات لإعداد ميزانية لرحلات السفر الصيفية الترفيهية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد البنك المركزي السعودي (ساما)، أن هناك 4 خطوات يمكن من خلالها العمل على إعداد ميزانية لرحلات السفر الصيفية الترفيهية.

نشاط مهم:

وأوضح ساما، عبر موقعه الرسمي، أن السفر يعد من الأنشطة الترفيهية المهمة التي تمد الإنسان بفوائد جمة، فضلًا لكونها فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة وروتين العمل اليومي، مشيراً إلى أنه حتى يتمكن رب الأسرة من تحقيق أقصى فائدة من السفر دون إرهاق نفسه مالياً لا بد من وضع ميزانية تغطي كافة مصاريف السفر، ومن ثم العمل على وضع خطة للادخار وتجهيز المبلغ اللازم لذلك.

4 خطوات لإعداد رحلات السفر:

ولفت إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الخطوات التالية:

– إعداد ميزانية السفر

– تحديد موعد السفر

– تقدير حجم النفقات

– الاطلاع على العروض

وأوضح المركزي السعودي أن تحديد الغرض من السفر يساعد على اختيار وجهة السفر المناسبة، ومن ثم وضع الميزانية التي تتناسب مع تلك الوجهة. فالسفر بغرض الاستجمام يحتاج لميزانية مختلفة عن السفر لمجرد التعرف على ثقافات وعادات الشعوب الأخرى.



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