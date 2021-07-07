الملك عبدالله يستجيب لأردني في البحر: نفسي أتجوز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر مقطع فيديو مصور ملك الأردن عبدالله الثاني، وأحد المواطنين في البحر الأحمر في خليج العقبة.



استجابة للدعوة:

ويظهر في الفيديو تلبية ملك الأردن لطلب متابعات الخليج 365 الذي رغب في مقابلته، والذي كان يسبح في البحر الأحمر، وأصر على مقابلة الملك عبدالله الثاني فور رؤيته له على القارب الخاص به، بحسب وكالة “عمون” الأردنية.

وبعد حصول متابعات الخليج 365 على الموافقة على مقابلة الملك عبدالله الثاني، سبح سريعاً ناحية قارب ملك الأردن وصافحه، ودار حديثٌ ودي بينهما.

وبحسب تقارير، طلب الشاب من الملك عبدالله تحقيق أمنيته، وهي الزواج، وقال الشاب: “نفسي أتجوز والله العظيم، أمنيتي أتجوز”.

زيارة إلى أمريكا:

​من ناحية أخرى، توجه الملك عبدالله الثاني، يوم الخميس الماضي، إلى أمريكا، وترافقه زوجته الملكة رانيا العبدالله.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان نشره، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الملك عبدالله الثاني غادر أرض الوطن متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يشارك في الملتقى الاقتصادي في مدينة صن فالي.

وأشار البيان إلى أن زيارة العاهل الأردني إلى مدينة صن فالي، تأتي قبيل زيارة عمل إلى العاصمة واشنطن، تتخللها زيارة خاصة.



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