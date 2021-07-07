، شاهد.. أغرب لقطة في لقاء إيطاليا وإسبانيا بنصف النهائي الأوروبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسؤولة الأمن فاجأت مدافع "منتخب الآزوري" ليوناردو بونوتشي

شهد لقاء إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي كأس أوروبا، لقطة غريبة وطريفة، حينما حاولت مسؤولة أمنٍ منع مدافع "منتخب الآزوري" ليوناردو بونوتشي، من العودة للملعب ظنًّا منها أنه مشجع.

وعقب نهاية المباراة بفوز إيطاليا بركلات الترجيح وتأهلها إلى المباراة النهائية، تَوجه بونوتشي إلى الجماهير في المدرجات للاحتفال معها، وخلال التفافه للعودة للملعب، وجد أمامه إحدى المسؤولات المكلفات بأمن الملعب، التي أوقفته وأمسكت به وحاولت منعه ظنًّا منها أنه أحد المشجعين.

وبحسب "روسيا اليوم" تفاجأ بونوتشي في البداية بسلوك المسؤولة، وحدّق في وجهها، قبل أن تدرك خطأها، ويبتسم لها المدافع الإيطالي، من ثم توجه مرة أخرى إلى الملعب.

وتابعت إيطاليا مشوارها الرائع في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020"، بإقصائها إسبانيا بركلات الترجيح 4- 2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1- 1)، وستلتقي في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل، مع الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك التي ستقام اليوم الأربعاء.