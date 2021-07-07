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فتحت جامعة الحدود الشمالية؛ ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، باب القبول ببرنامج التجسير في تخصص "تقنية المختبرات الطبية" للجنسين، للعام الجامعي 1443هـ، اعتباراً من اليوم حتى 19 / 12 / 1442هـ.
وحدّدت العمادة عدداً من الضوابط الواجب توافرها في المتقدم، ومنها الحصول على دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في تخصص تقنية المختبرات الطبية، وأن يكون المتقدم لديه تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية سارية المفعول أثناء التقديم وغيرها من الشروط والضوابط المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 11:52 AM
وفق عدد من الضوابط الواجب توافرها في المتقدم والمعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعةجامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول ببرنامج التجسير في تقنية المختبرات الطبية
فتحت جامعة الحدود الشمالية؛ ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، باب القبول ببرنامج التجسير في تخصص "تقنية المختبرات الطبية" للجنسين، للعام الجامعي 1443هـ، اعتباراً من اليوم حتى 19 / 12 / 1442هـ.
وحدّدت العمادة عدداً من الضوابط الواجب توافرها في المتقدم، ومنها الحصول على دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في تخصص تقنية المختبرات الطبية، وأن يكون المتقدم لديه تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية سارية المفعول أثناء التقديم وغيرها من الشروط والضوابط المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة.
، جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول ببرنامج التجسير في تقنية المختبرات الطبية ،
المصدر : الخليج 365
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