، "الاستئناف" تحدّد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم ناصر الدوسري ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وفق نظام المرافعات

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / ناصر بن راشد بن عبدالله الدوسري -سعودي الجنسية- هوية وطنية رقم (1079423560)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 13 / 11 / 1442هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها؛ فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 24 / 12 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدّد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.