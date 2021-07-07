توجيه رسمي بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لفضل عشر ذي الحجة

الرياض - محمد عبدالله - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، خطباء المساجد في عموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن فضل عشر ذي الحجة والعمل الصالح فيها.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ كافّة الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 29 /11 / 1442هـ للحديث عن فضل عشر ذي الحجة والعمل الصالح فيها، وحث الناس على اغتنامها بالعمل الصالح لما ورد في فضلها وفضل العمل فيها من أدلة في الكتاب والسنة».

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