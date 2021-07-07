اخبار السعوديه

توجيه رسمي بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لفضل عشر ذي الحجة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، خطباء المساجد في عموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن فضل عشر ذي الحجة والعمل الصالح فيها.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ كافّة الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 29 /11 / 1442هـ للحديث عن فضل عشر ذي الحجة والعمل الصالح فيها، وحث الناس على اغتنامها بالعمل الصالح لما ورد في فضلها وفضل العمل فيها من أدلة في الكتاب والسنة».

اقرأ أيضًا:

وزارة الشؤون الإسلامية: إعادة فتح 5 مساجد بعد تعقيمها من

وزير الشؤون الإسلامية: الخروج على ولاة الأمور مبدأ خطير

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا