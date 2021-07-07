«الحصيني»: ارتفاع الحرارة بـ7 مناطق.. وأمطار على 3 مرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تشهد أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان أمطارًا من خفيفة لمتوسطة مع حبات برد، مشيرًا إلى أنها تمتد إلى الربع الخالي وعمان واليمن وجنوب الأمارات.

وذكر الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّه يتوقع غدًا الخميس ارتفاعًا في درجات الحرارة بواقع من 3 إلى 4 درجات مئوية على 7 مناطق عمّا سجلته الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن المناطق هي (الشرقية والرياض والقصيم والمدينة وحائل والشمالية والجوف).

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، عسير، جيزان ) فيما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

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