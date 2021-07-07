الأمير خالد بن سلمان يكشف تفاصيل لقاءاته بمسؤولين في البنتاجون

الرياض - محمد عبدالله - قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إنه ناقش مع عدد من المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية أبرز التحديات التي تواجه البلدين، والسعي المشترك للحفاظ على استقرار المنطقة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الأمير خالد بن سلمان: خلال زيارتي الولايات المتحدة، عقدت جلسة مباحثات موسعة في وزارة الدفاع الأمريكية مع وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ووكيل وزارة الدفاع للسياسات د. كولن كاهل.

وأضاف نائب وزير الدفاع: بحثنا خلالها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية، وسعينا المشترك لحفظ الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه البلدين.