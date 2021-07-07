تنبيهات الأرصاد: سحب وأمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة وهبوب رياح نشطة مصحوبة بارتفاع في الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن «القنفذة، الليث، جدة، رابغ» بمنطقة مكة المكرمة و «ينبع» بالمدينة المنورة يشهدان رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما يكون هناك هطول للأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، محايل، الحرجة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان».

وتشهد «الخرمة، الموية، تربة، رنية» بمكة المكرمة أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن «بيشة، تثليث» بمنطقة عسير و«شرورة» بمنطقة نجران تشهد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.