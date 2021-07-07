«التعليم» تُعلن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر «نور»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، نتيجة ‫حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر ‫ نظام نور، وأنها تدرس القيام بإجراءات نقل إلحاقية.

وأشارت الوزارة إلى أنه حرصًا منها على ضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل وضمن سد الاحتياج التعليمي؛ فقد حققت الوزارة رغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق السعودية ومحافظاتها، وذلك وفق ما توافر لدى الوزارة من موارد وإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لجائحة كورونا، ووفق المفاضلة المعلنة سابقًا. ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال نظام نور.

وتدرس الوزارة إجراءات نقل إلحاقية لمن تقدَّموا العام الحالي، وذلك بعد استكمال بعض التعديلات والترتيبات للقطاعات التعليمية، وتقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لبعض المعلمين والمعلمات في مجالات مطلوبة؛ لتعظيم الاستفادة المثلى منها في تسديد الاحتياج التعليمي، وتوفير فرص أكبر لهم في عملية النقل الخارجي.

وأكدت وزارة التعليم اعتزازها بالمعلمين والمعلمات، كما أنها تثق كل الثقة في تقديرهم للمصلحة التعليمية، وحرصهم على رسالتهم السامية مع طلابهم، وبمجهوداتهم السخية في كل الظروف لخدمة الوطن، وبناء جيل المستقبل، متمنية الصحة والسلامة للجميع.