شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية : جاهزية المكتبة الإلكترونية في مساجد المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز بن محمد الحمدان أمس مساجد المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية للوقوف على جاهزية خدمات المكتبة الإلكترونية عبر الشاشات التفاعلية.

وشملت الجولة ميقات التنعيم ومسجد الشيخ ابن باز ومسجد عبدالقادر فقيه ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة، وقف خلالها على جاهزية شاشات المكتبة الإلكترونية الإسلامية التفاعلية والاستعدادات المتخذة لاستقبال الضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج .

وأوضح الحمدان أن وزارة الشؤون الإسلامية هيأت منذ وقت مبكر جميع الاستعدادات لإكمال جميع الخدمات لضيوف الرحمن ومنها خدمة المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تقدم للحجاج والمعتمرين أكثر من 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية.

وأفاد بأن الشاشات تحوي كتبا إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة ، وكتباً تعريفية بالإسلام ،لتحميلها على الأجهزة الذكية، بـ(45) لغة عالمية يستطيع الزائر تحميلها على جميع الأجهزة الذكية عبر تقنية رمز الاستجابة السريع QRcode.

وبين الحمدان أن الوزارة تحرص على تكثيف الوسائل الدعوية التي تسهم في إيصال المعلومات بكل سهولة ووفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا لمواكبة لجهود الدولة - أيدها الله - في الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج، ومنها تكثيف شاشات المكتبة الإلكترونية في مختلف الأماكن التي بوجد بها الحجاج والمعتمرين بدءاً من المطارات، حيث وفرت الوزارة شاشات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي في ينبع ومطار الطائف الدولي وكذلك في ميقات السيل الكبير ووادي محرم وذي الحليفة ، ومسجد عائشة ــ رضي الله عنها ــبمكة المكرمة ، والحرم النبوي ومسجد قباء في المدينة المنورة .