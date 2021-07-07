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ثامر السعيد: لا يمكن توطين جميع القطاعات في وقت واحد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

ثامر السعيد: لا يمكن توطين جميع القطاعات في وقت واحد

المملكة لا تستطيع حالياً إيقاف جميع التأشيرات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد، أن المملكة لا تستطيع في الوقت الحالي إيقاف جميع التأشيرات وتوطين جميع القطاعات في وقت واحد.

صعوبة التوطين: 

وتابع في حواره إلى برنامج الشارع السعودي المذاع على قناة ، أن صعوبة توطين جميع القطاعات تكمن في أن بعضها غير ملائم للتوطين في الوقت الحالي، موضحاً أن المستهدف بالتوطين حالياً هي الوظائف العليا والأكثر ملاءمة للمجتمع.

تلاعب: 

ولفت إلى أن مهن المحاسبة تم توطينها، ولكن هناك تلاعب من قبل الشركات التي توهم لجان التفتيش بأن الوافد يعمل في المجال الإداري لكن الحقيقة أنه يعمل في الأعمال المحاسبية، محذراً من أن هذا أمر خطير على المجتمع ككل، داعياً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ضرورة تكثيف مراقبة توطين مجال المحاسبة داخل الشركات للحد من التلاعب، وخلق فرص عمل أكبر لأبناء الوطن.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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