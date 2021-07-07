مختص عن نسبة التحرش بالأطفال بالسعودية: تصل إلى 22%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مدير مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية بالأحساء خالد الحليبي، نسبة التحرش بالأطفال في المملكة بحسب آخر الإحصائيات.

نسبة عالية جداً:

وقال الحليبي خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، إن نسبة التحرش وفقاً لدراسة قام بها الدكتور علي الزهراني تصل إلى 22% وهي نسبة عالية جداً، مشيراً إلى أن من ضمن أسباب ارتفاعها الإهمال في تربية الأولاد والبنات.

الأطفال المهملون تربوياً:

وتابع أن هناك دراسة سابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية، قبل دمجها مع وزارة العمل، تفيد بأن نسبة الأطفال المهملين تربوياً في المملكة مرتفعة، مضيفاً أنه يجب على كل أسرة أن تكون مسؤولة عن تربية أبنائها ومراقبة نشاطاتهم، خصوصاً على المواقع الإلكترونية التي يرتادونها، لحمايتهم من جرائم الإنترنت التي تهدد براءتهم.



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