المتقدمة للبتروكيماويات تحقق صافي ربح الأعلى منذ تأسيس الشركة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2021 (ستة أشهر)، بارتفاع في صافي الربح بنسبة 71% مقارنة بالربع الثاني لعام 2020م.

ارتفاع صافي الربح:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 72%، وارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد بمبلغ 19 مليون ريال سعودي.

ويأتي ارتفاع صافي الربح على الرغم من انخفاض في كمية المبيعات بنسبة 14% نتيجة للصيانة الدورية المجدولة في عام 2021م (20 يوم في شهر مارس و10 أيام في شهر إبريل) وارتفاع في اسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 102% و61% على التوالي، وكذلك ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 51%.

الأعلى منذ تأسيس الشركة:

ولفتت المتقدمة للبتروكيماويات إلى أن صافي الربح للربع الحالي والفترة الحالية هو الأعلى تحقيقاً منذ تأسيس الشركة، حيث يشمل صافي الربح للربع الثاني لعام 2021م أيضاً على مبلغ 26 مليون ريال سعودي عبارة عن حصة أرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في كوريا الجنوبية مقارنة مع أرباح قدرها 7 مليون ريال سعودي للربع المماثل لعام 2020م و 16 مليون ريال سعودي عبارة عن حصة الأرباح للربع الأول لعام 2021م.

واعتباراً من بداية العام حتى تاريخه، يعود الارتفاع في الدخل الشامل بصورة رئيسية إلى أرباح القيمة العادلة غير المحققة من استثمارات الأسهم المدرجة بالقيمة العادلة.



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