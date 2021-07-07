وقت اللياقة تفتتح مركز إكسبرس منخفض التكلفة في الدوادمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن افتتاح مركز رياضي إكسبرس للرجال منخفض التكلفة ويعمل على مدار 24 ساعة في مدينة الدوادمي وذلك اليوم الأربعاء.

منخفض التكلفة:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن المركز سيعمل على مدار 24 ساعة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة، كما سيكون ممكناً رقمياً وباشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من الأندية والصالات الرياضية أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعد هذا المركز الثاني عشر الذي يتم افتتاحه منذ إطلاق سلسلة وقت اللياقة إكسبرس في نوفمبر 2020م. سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات من معدات تكنوجيم (Technogym)، العلامة التجارية العالمية والرائدة في مجال المنتجات والخدمات والتقنيات الرقمية الخاصة باللياقة البدنية والمورد الرسمي لآخر 7 ألعاب أولمبية، وكذلك أحدث التصاميم للصالات. وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2021م

137 مركزاً:

ويقع المركز، الذي تم تحويله من (وقت اللياقة برو)، على طريق الملك عبد العزيز، حي الريان في مدينة الدوادمي، وسيعمل تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة إكسبرس” كما تبلغ مساحته الإجمالية 600 متر مربع.

وبهذا يكون إجمالي عدد المراكز العاملة داخل وخارج المملكة 137 هذا وسيتم إصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع المقبلة.

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