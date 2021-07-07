السعودية | هكذا تعمل "الكهرباء" في المسجد الحرام خلال موسم الحج

شكرا لقرائتكم هكذا تعمل "الكهرباء" في المسجد الحرام خلال موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، على العناية بالأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة.

ويتم تغذية المسجد الحرام من خلال 4 محطات رئيسية قادمة من الشركة السعودية للكهرباء، بجهد متوسط 13.8 ك ف، ومجموع أحمال يصل إلى 112 م.ف.أ ، حيث يتم تغذية محطتين رئيسيتين بالجهد المتوسط، ويتم الربط بينها من خلال نظام المراقبة والتحكم (CCMS) بحيث يضمن بقاء التغذية في حال فقدان أي مغذٍ من شركة الكهرباء.

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وتحتوي المحطة على لوحات رئيسية (MDB) ولوحات فرعية ولوحات أحمال متنوعة، يصل عددها إلى أكثر من 1348 لوحة كهربائية، تغذي ما يصل إلى 120000 ألف وحدة إنارة متنوعة داخلية وخارجية، و2600 مروحة متنوعة و250 مروحة رذاذ، فيما نفذت الرئاسة الأسبوع الماضي، تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج، بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

العمل على إدارة الكهرباء على مدار 24 ساعة

التغذية الكهربائية

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، محسن السلمي أن التجربة تضمنت التأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ((ATS)) .

وأضاف: خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام، دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار "UPS" والتي تكفي لتشغيل الكهرباء.

محطة "كدي"

وقال السلمي إن "محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع، حيث يصل عددها إلى ثمان مولدات، وتبعد 3.5 كيلومتر جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية "MV1" التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آلياً لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف".

وأوضح أن الرئاسة أجرت تجربة فعلية تمثلت في فصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة 30 دقيقة، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.