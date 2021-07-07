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انضمت أمانة العاصمة المقدّسة إلى مركز البيانات الموحد للقطاع البلدي، بالتعاون مع وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويهدف مركز البيانات الموحد، إلى رفع مستوى الأمن للمكونات التقنية، وربطها بالمركز الرديف، وزيادة كفاءة العمل، وضمان الاستمرارية للخدمات الرقمية المقدمة، وتسهيل الربط والتكامل بين الخدمات الرقمية في القطاع البلدي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
يُذكر أنه تم انضمام 13 أمانة من أمانات مناطق المملكة ضمن مركز البيانات الموحد، فيما تستكمل 4 أمانات عملية الانضمام، وتسعى أمانة العاصمة المقدّسة إلى تطوير كفاءتها الرقمية، لتتوافق مع الأولويات الوطنية التي تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، سعياً لتطوير منظومة وآليات العمل، وتقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 09:40 AM
يهدف إلى رفع مستوى الأمن للمكونات التقنية والكفاءةأمانة العاصمة المقدّسة تنضم إلى مركز البيانات الموحد
انضمت أمانة العاصمة المقدّسة إلى مركز البيانات الموحد للقطاع البلدي، بالتعاون مع وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويهدف مركز البيانات الموحد، إلى رفع مستوى الأمن للمكونات التقنية، وربطها بالمركز الرديف، وزيادة كفاءة العمل، وضمان الاستمرارية للخدمات الرقمية المقدمة، وتسهيل الربط والتكامل بين الخدمات الرقمية في القطاع البلدي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
يُذكر أنه تم انضمام 13 أمانة من أمانات مناطق المملكة ضمن مركز البيانات الموحد، فيما تستكمل 4 أمانات عملية الانضمام، وتسعى أمانة العاصمة المقدّسة إلى تطوير كفاءتها الرقمية، لتتوافق مع الأولويات الوطنية التي تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، سعياً لتطوير منظومة وآليات العمل، وتقديم خدمات إلكترونية ذات جودة عالية.
، أمانة العاصمة المقدّسة تنضم إلى مركز البيانات الموحد ،
المصدر : الخليج 365
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