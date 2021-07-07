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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 09:37 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤيةجازان على موعد مع الهطولات في حالة تستمر حتى 9 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
، جازان على موعد مع الهطولات في حالة تستمر حتى 9 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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