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جازان على موعد مع الهطولات في حالة تستمر حتى 9 مساءً

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محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 09:37 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

جازان على موعد مع الهطولات في حالة تستمر حتى 9 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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