، حلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت أخصائية تغذية روسية، عن إمكانية تخلص الشخص من الوزن الزائد إذا كان دائمًا "ينتهك" الحمية التي يتبعها، والتمارين الرياضية لا تناسبه.
وقالت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا: "لتخفيض الوزن يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم؛ لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول، كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط في تناول الطعام، وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن".
ووفقًا للأخصائية الروسية، يجب إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي؛ لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيًّا في الأمعاء، وتخفف الشعور بالجوع؛ أي "يجب تناول 20- 40 غرامًا من الألياف الغذائية يوميًّا؛ لذلك يجب تناول البقول وخبز الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والخضار".
وتابعت، وفق "روسيا اليوم": "من المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين 1.2- 1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وهذا يشمل منتجات الألبان واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والبيض وكذلك البروتين النباتي: المكسرات والبقول وفول الصويا؛ لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لهضم البروتينات؛ مما يجعل الإنسان لا يشعر بالجوع فترة طويلة. كما أن الجسم ينفق سعرات حرارية لامتصاص البروتين أكثر مما ينفقه على الكربوهيدرات".
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 09:46 AM
أهمها الحصول على قسط كافٍ من النوم لرفع مستوى هرمون كبح الشهيةحلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية
كشفت أخصائية تغذية روسية، عن إمكانية تخلص الشخص من الوزن الزائد إذا كان دائمًا "ينتهك" الحمية التي يتبعها، والتمارين الرياضية لا تناسبه.
وقالت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا: "لتخفيض الوزن يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم؛ لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول، كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط في تناول الطعام، وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن".
ووفقًا للأخصائية الروسية، يجب إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي؛ لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيًّا في الأمعاء، وتخفف الشعور بالجوع؛ أي "يجب تناول 20- 40 غرامًا من الألياف الغذائية يوميًّا؛ لذلك يجب تناول البقول وخبز الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والخضار".
وتابعت، وفق "روسيا اليوم": "من المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين 1.2- 1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وهذا يشمل منتجات الألبان واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والبيض وكذلك البروتين النباتي: المكسرات والبقول وفول الصويا؛ لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لهضم البروتينات؛ مما يجعل الإنسان لا يشعر بالجوع فترة طويلة. كما أن الجسم ينفق سعرات حرارية لامتصاص البروتين أكثر مما ينفقه على الكربوهيدرات".
، حلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر حلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.