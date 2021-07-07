تعرف على حالة الطقس اليوم في السعودية

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الأربعاء، سماء غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح على مناطق الباحة ومكة ونجران وعسير وجيزان.



كما توقع المركز أن يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.