ولادة قيصرية حرجة للغاية لسيدة تزن 176 كيلو في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

ولدت سيدة في منطقة جازان توأماً بعد إجراء عملية ولادة قيصرية حرجة للغاية، حيث كانت السيدة تعاني من السمنة المفرطة.

تزن 176 كيلو:

وتمكن فريق النساء والولادة بمستشفى أبوعريش العام بجازان من إجراء عملية قيصرية حرجة لسيدة حامل بتوأم ومصابة بمرض السمنة المفرطة حيث تبلغ من الوزن 176 كيلوجراماً، حيث ذكرت صحة جازان أن السيدة حضرت لقسم الطوارئ في حالة ولادة وتمت معاينتها بواسطة فريق النساء والولادة الطبي وعلى الفور قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية للمريضة وذلك بعد عرضها ومعاينتها من قبل طبيب التخدير وطبيب العناية المكثفة تحسباً لأي طارئ.

عملية ناجحة:

وأضافت أنه تم إجراء العملية بنجاح دون مضاعفات وهي بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى.



شارك الخبر