هل يلزم للمرأة وضع صورتها في البطاقة الذكية أثناء الحج؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسار سيدة بشأن وجوب إلزامها بوضع صورتها الشخصية في البطاقة الذكية التي يزود بها الحاج مثل الرجال.

البطاقة الذكية:

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه يمكن للمرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها في البطاقة الذكية أن تفعل ذلك، مع ضرورة الالتزام بحمل الهوية الشخصية وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب.

وأكدت الحج والعمرة أن البطاقة الذكية هي عبارة عن بطاقة تعريفية خدمية للحجاج تهدف إلى تيسير تحركاتهم، وما يقدم لهم من خدمات أيضاً ويُفضل أن تحمل صورة الحاج.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، سابقًا ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ.

وسابقًا شددت الوزارة على زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

المسار الإلكتروني للحج:

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام 2021.

وحددت الوزارة سابقًا مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

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