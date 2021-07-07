ميفك كابيتال تحدث شروط وأحكام صندوق ميفك ريت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت ميفك كابيتال عن تحديث شروط وأحكام صندوق ميفك ريت وذلك اعتبارًا من تاريخ 28 يوليو 2021 م الموافق 18 ذو الحجة 1442 هـ.

جوانب التحديث:

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية (تداول)، تتركز معظم جوانب التحديث في تغيير المحاسب القانوني من “بي دي أو الدكتور محمد العمري وشركاه” إلى مكتب طلال أبوغزالة وشركاه (محاسبون قانونيون)، وكذلك الرسوم والأتعاب والعمولات وذلك بتغيير رسوم المحاسب القانوني من 80 ألف ريال إلى 56,500 ريال.

تغيير مديري العقارات:

وكذلك تغيير مديري العقارات لكلا من عقار سوق شرق ومبنى جدة من شركة أولات إلى “شركة الأصول المستديمة” وتغير مدير العقار لكلا من عقار بلازا 1 وضيافة من شركة التصميم والتنفيذ إلي “شركة إدارة للتشغيل والصيانة”، فيما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الرابط التالي هنا.



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