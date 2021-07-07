3 أسباب لارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في بعض المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، النسبة التي يجب وصولها لمن تلقوا لقاح كورونا في المملكة حتى تتحقق المناعة المجتمعية.

المنحنى مستقر:

وقالت البيات في تصريحات إلى قناة الإخبارية، إن منحنى الإصابات بكورونا في المملكة مستقر وما زال في حالة انخفاض مقارنة بالسنة الماضية في شهري يونيو ويوليو من عام 2020، مشيرة إلى أن الحالات كانت مرتفعة جداً وبلغت ذروتها.

وتابعت أن منحنى مرضى العناية المركزة مستقر أيضاً، كما أنه سيشهد انخفاضاً في الأيام المقبلة مع تكثيف إعطاء جرعات اللقاح المضاد لـ كورونا، لافتة إلى أن كثرة التجمعات العائلية والكثافة السكانية والإجازات كانت سبباً في ارتفاع الإصابات بالفيروس في مناطق دون أخرى.

المناعة المجتمعية:

وأشارت البيات إلى أن المناعة المجتمعية لن تحدث إلا بتلقيح من 70% إلى 80% من سكان المملكة، موضحة أن جميع المنومين حالياً في العناية المركزة لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

وشددت على أن الدراسات العالمية أكدت أن 99% ممن تلقوا اللقاح لم يدخلوا العناية الحرجة، كما أن التحصين يقي من الوفاة أيضاً، مبينةً أن البدء في تلقيح الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة سوف يُخفض من نسب الإصابة بالفيروس بشكل ملحوظ.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

تحصين الفئة العمرية من 12-18

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.



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