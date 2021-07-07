توقعات بطقس حار وسحب ركامية ممطرة اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-07

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، عسير، جيزان ) فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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