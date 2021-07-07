، الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني: قواتنا والمقاومة الشعبية على مشارف مدينة البيضاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - حققت انتصارات كبيرة في عدة محاور قتالية

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققت في مدينة البيضاء وسط اليمن، انتصارات كبيرة في عدة محاور قتالية؛ بدءًا من مديرية الزاهر التي تم تحريرها وتحرير المناطق المحيطة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني في إيجاز صحفي أمس: إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير وتأمين مركز مديرية الزاهر، ومناطق الخلوة والروضة واستمرار التقدم والتقرب لتحرير مدينة البيضاء، وتأمينها.

وأشار إلى أن المعارك في جبهة الزاهر أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير العديد من عتادها؛ فيما تمكنت دفاعات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة تستهدف قتل المدنيين في تلك المناطق.

وأضاف العميد الركن مجلي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حققت انتصارات في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، المحاذية لمديرية البيضاء بالمحافظة؛ حيث نفّذت هجمات مباغتة على مواقع المليشيا الحوثي الإرهابية، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في المديرية، وأهمها مواقع جبل الجماجم الاستراتيجي، ومواقع وفاء والسوس، وشبكة ذي مضاحي، والشاردة، وجبال شوكان، ومواقع الشجرة، وشباعة وقرية المضاحي، وآل دومان.

وأوضح "مجلي" أن وحدات من الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير مواقع أخرى في جبهة الحازمية وهي موقع: (برم، والسد، ومدرسة المسحر)؛ مشيرًا إلى أن التقدم مستمر في اتجاه الضحاكي؛ مضيفًا أن العمليات العسكرية مستمرة في محافظة الجوف؛ وذلك في جبهات الخنجر والنضود والجدافر، والتي نفّذت فيها قوات الجيش هجمات مضادة تمكنت خلالها من تدمير قدرات المليشيا الحوثية الإرهابية وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.